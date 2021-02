Scăderea încasărilor cu circa 70% pe perioada pandemiei a scos în stradă hotelierii din Târgu Mureş Angajatii unor hoteluri din Targu Mures au intrerupt lucrul, marti, timp de o jumatate de ora, pentru a lua parte la protestul initiat de Alianta pentru Turism si au cerut Guvernului masuri de sustinere si planuri nationale pentru redresare, intrucat in perioada pandemiei incasarile au scazut cu circa 70%, fapt ce a dus la pierderea locurilor de munca, la somaj tehnic si la acordarea unor salarii extrem de mici in cadrul industriei HORECA. "Avem nevoie de masuri de sustinere cu impact major si de planuri nationale pentru redresare. (...) Sunt probleme majore in industria hoteliera din cauza restrictiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

