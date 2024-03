Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 44 Oradea, 04.03.2024COMUNICAT DE PRESA47 de ani de la cutremurul din 1977 In data de 4 martie a.c., se implinesc 47 de ani de la devastatorul cutremur produs in Romania, soldat cu peste 1.570 de persoane decedate, aproximativ 11.300 de persoane ranite si circa 35.000 de locuinte distruse. Seismul…

- Kievul este pregatit sa limiteze afluxurile de exporturi in Uniunea Europeana, pentru a atenua temerile fermierilor polonezi, dupa ce Varsovia a amenintat ca va inchide temporar granita pentru comert, a declarat adjunctul ministrului ucrainean al Economiei, Taras Kachka, transmite Bloomberg, informeaza…

- „Eu vreau sa traiesc intr-o Romanie libera, vreau sa traiesc intr-o Europa libera. Eu nu vreau ca contracandidatii nostri sa moara subit prin puscarii sau otraviti. Eu cred ca nu vreau ca Romania sa fie un vasal al Federatiei Ruse”, spune Marcel Ciolacu,

- LIVE VIDEO: Protest in fața Tribunalului Alba. Pagubiții tunului imobiliar dat de avocatul Jidveian ies in strada Protest in fața Tribunalului Alba. Tunul imobiliar dat de avocatul Jidveian scoate oamenii in strada. Mai multe persoane care au dat bani ca sa cumpere apartamente in cele doua blocuri construite…

- Aceasta parte a batranului continent european, Europa de Est, inca mai are paduri salbatice, aproape neatinse de civilizație, iar in Romania și Polonia, conform specialiștilor, sunt cele mai vechi paduri. Te invitam sa desoperi care este cea mai veche padure din Romania, dar și care este cea mai veche…

- Cehia va incheia vineri controalele temporare la frontiera cu Slovacia menite sa reduca migratia ilegala, a declarat miercuri premierul Petr Fiala, relateaza Reuters.Cehia, alaturi de Germania, Polonia si Austria, a implementat in septembrie si octombrie controale provizorii la frontiere, pe masura…

- Sefa diplomatiei japoneze, Yoko Kamikawa, a ajuns astazi in Ucraina, unde se va intilni cu omologul ei ucrainean, ministrul de Externe Dmitro Kuleba. Etapa ucraineana a turneului de doua saptamini pe care il face Kamikawa in Europa si America nu era prevazuta in programul anuntat initial de minister.…

- Traseul primilor muncitori din municipiul Arad care au iesit in strada pentru a protesta impotriva regimului comunist, in 21 decembrie 1989, a fost refacut, joi, de zeci de persoane, multe dintre acestea participand la mars si in urma cu 34 de ani.