Satul pe care Ceaușescu a încercat să-l șteargă de pe harta României, ascuns într-o zonă de basme - VIDEO Nicolae Ceaușescu a avut intenția sa ștearga de pe harta Romaniei un sat intreg situat intr-o zona ce parea desprinsa dintr-o poveste. Satul pe care Nicolae Ceaușescu a dorit sa-l ștearga de pe harta Romaniei ascunde peisaje desprinse din povești. Chiar și in paragina, puțini mai cunosc acest loc superb, scrie romaniatv.net. Exista numeroase locuri superbe in Romania, unele dintre ele fiind cunoscute chiar și de catre turiștii straini. Cu toate acestea, exista și locuri uitate de oameni, deși ar putea fi descrise ca fiind desprinse parca din povești. Acest lucru este valabil și pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit procurorilor DNA , barbatul ar fi promis unor agenti de politie remiterea unor foloase necuvenite, constand in sume de bani cuprinse intre 3.000 lei si 30.000 de euro, pentru ca politistii sa nu dispuna fata de acesta masurile legale, in legatura cu mai multe infractiuni savarsite in urma cu…

- Robert Negoița, primarul Sectorului 3, vine cu vești bune pentru bucureșteni. Edilul are de gand sa reabiliteze o cladire veche de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Va avea peste 10.000 de mp și va fi una impresionanta! Cladirea din comunism care va fi reabilitata in București Invitat in cadrul unei…

- Atac sangeros la Iasi, intr-un caz care a socat o tara intreaga. O tanara de 20 de ani se zbate intre viața și moarte la spital dupa ce a fost lovita in repetate randuri cu ciocanul in cap de 25 de ani. Individul a atacat-o fara mila chiar in momentul cand femeia i-a deschis usa. […] The post Scene…

- O femeie a incercat sa introduca, in mod ilegal, 4 telefoane in Penitenciarul Gherla, luni 12 februarie. Femeia, care venise in vizita la un deținut, a incercat sa strecoare, prin sectorul Vizita patru telefoane mobile, disimulandu-le intr-un televizor, susțin reprezentanții Federației Sindicatelor…

- Satul italian Tropea se confrunta cu o penurie de locuri de veci in cimitirul municipal, iar pentru a rezolva temporar problema, pana la construcția unui nou cimitir, ofera un stimulent celor care aleg incinerarea in loc de inhumare, informeaza Corriere della Sera.

- La munte a inceput deja sa ninga si asta inseamna ca putem schia in voie pe partii bune. Pentru a fi siguri ca nu rateaza oportunitatea, turistii au ocupat deja hotelurile din nordul tarii.

- Ascuns in Munții Apuseni, catunul Strauți din Hunedoara a ajuns aproape pustiu, insa casele sale vechi, ridicate in secolele trecute din lemn și paie, au rezistat trecerii timpului și ii impresioneaza pe calatori

- Costica, un roman de 82 de ani, ramas singur de aproape doua decenii, se numara printre puținii localnici din satul Stauini, o așezare izolata din Hunedoara, traversata de un drum forestier care se afunda in munți