- Zi plina pentru pompierii din judetul Hunedoara. Salvatorii din Deva au intervenit pe o strada din resedinta judetului la un incendiu de vegetatie. Au mai fost urgente semnalate si in localitatile Bucium-Orlea, Ciopeia si Soimus. Incendiul de vegetație uscata a fost semnalat pe strada Primaverii, din…

- Sapte persoane, parintii si cinci copii au fost intoxicati probabil cu gaz intr-o casa din municipiul Deva. Victimele sunt constiente iar la fata locului intervine un Detasament de Pompieri din Deva si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Interventia este in desfasurare. Articolul Familie…

- Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata pe autostrada A1, in dreptul localitatii Turdas, din judetul Hunedoara. Un autoturism s-a aprins ca o torta dupa impactul cu un autotren, din fericire soferul masinii nu a fost ranit. Incidentul a avut loc intre localitațile Simeria și Oraștie,…

- Accident grav in vestul țarii. Echipajele operative sosite la fața locului au constatat faptul ca in accident au fost implicate trei autoturisme și au rezultat șapte victime, iar doua dintre aceste au fost gasite incarcerate. Pompierii au acționat de urgența pentru descarcerarea celor doua persoane…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in zona localitații hunedorene Șoimuș. „Un barbat in varsta de 69 ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 76, la km 399, pe direcția Brad – Deva, intr-un moment de neatenție a pierdut controlul directiei, a lovit un indicator și s-a rasturnat in afara…

- Inca un accident tragic de circulatie ieri seara pe autostrada A1, in judetul Hunedoara. O autoutilitara a lovit mortal un pieton. Accidentul a avut loc la kilometrul 335+300, jud. Hunedoara, sensul de mers Sibiu – Oraștie. Pietonul se deplasa pe autostrada cand a fost lovit. Pana in jurul orei 1 s-a…

- Politistii hunedoreni au fost ignorati ieri seara, in Deva, de un sofer, care nu a oprit la semnalele lor. Tanarul de la volan, care avea si o substanta vegetala in masina, a incercat sa fuga, a lovit doua masini parcate si in tentativa sa de a scapa de oamenii legii a izbit inclusiv autospeciala care…

- Pompierii din Deva si cei de la Punctul de Lucru Baița au intervenit ieri seara la un nou incendiu in comuna Soimus, din judetul Hunedoara. Dupa sinistrul care a mistuit o casa in localitatea Paulis, in noapte a ars si o gospodarie din Sulighete, sate care apartint de aceeasi unitate administrativ teritoriala.…