Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, 9 sate din Romania dispar. Țara noastra ocupa primul loc in Uniunea Europeana cu cel mai mare ritm de depopulare a zonelor rurale. 45% din populația țarii este in zonele de țara, iar peste 80 % din teritoriu este in aceasta zona. Insa, oamenii de la sate incep sa plece unul cate […] Articolul…

- De mai multe zile, este stare de alerta intr-o mica localitate din țara, dupa ce o explozie a distrus o casa. Autoritațile fac zilnic masuratori in satul din Romania de unde oamenii sunt evacuați, situația este critica. Casele stateau pe o punga de gaze Vineri, 1 martie 2024, o explozie puternica a…

- Primaria comunei Ciocarlia, judetul Constanta, va organiza o licitatie pentru vanzarea mai multor terenuri intravilane. Mai jos prezentam cateva detalii despre acestea: teren intravilan, situat in comuna Ciocarlia, satul Ciocarlia, Strada Florilor nr. 9, lot 21, lotizare E, in suprafata totala de 962…

- Primaria Comunei Limanu, judetul Constanta scoate la licitatie un teren situat in zona Peninsula din satul Limanu.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial este vorba despre un teren intravilan in suprafata de 191.426 mp, situat in comuna Limanu, satul Limanu, zona Peninsula, lot 295 1, CF 112770,…

- In ultimii ani, țara noastra a devenit o destinație de vacanța aleasa de tot mai mulți straini. Vin fara așteptari prea mari, insa se intorc acasa cu amintiri frumoase. In mediul online, un videoclip face furori in randul internauților. Subiectul: ce a gasit un italian intr-un supermarket din București.…

- Comuna Dumbraveni din judetul Constanta scoate mai multe terenuri la vanzare. Comuna Dumbraveni din judetul Constanta scoate mai multe terenuri la vanzare. Conform site ului LicitatiaPublica.ro, termenul de depunere a licitatiei este 22.01.2024, iar licitatia va avea loc pe 23 ianuarie. Informatia a…

- Este vorba despre Gresia, sat care aparține de Starchiojd, alaturi de alte cinci așezari rurale, relateaza presa locala . Insa la Gresia nu mai locuiește nimeni. Totul a amuțit in urma cu doi ani, atunci cand ultima batrana ramasa a murit.Locul, de o frumusețe aproape ireala, a ramas pustiu. Doar doua…

- Primaria comunei Dumbraveni, judetul Constanta vinde mai multe terenuri aflate in intravilanul comunei Dumbraveni, satul Furnica si satul Dumbraveni, judetul Constanta, ce apartin domeniului privat al Comunei Dumbraveni, judetul Constanta.Este vorba despre urmatoarele terenuri: 1 teren in suprafata…