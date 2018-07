Stiri pe aceeasi tema

- Fetița de doi ani disparuta in județul Satu Mare a fost gasita duminica dimineața pe un camp in apropiere de locul in care ar fi cazut din caruța tatalui ei, scrie Agerpres . Micuța care a disparut sambata in jurul pranzului a fost preluata de un echipaj de ambulanta care o va transporta la spital pentru…

- Fetita de doi ani din judetul Satu Mare cautata de zeci de politisti, pompieri, jandarmi si localnici dupa ce a disparut sambata, cand se afla cu parintii pe un camp si a ramas cu fratii ei la caruta, a fost gasita duminica dimineata, dupa aproximativ 20 de ore, ea fiind in stare buna, conform reprezentantilor…

- Fetita de 2 ani din localitatea satmareana Giurtelecu Hododului, comuna Hodod, care a disparut de sub ochii parintilor, a fost gasita in viata chiar de tatal ei duminica dimineata, in jurul orei 07.00, pe camp, potrivit presasm.ro. Din primele informatii copila este intr-o stare buna, chiar…

- Fetita de 2 ani, care disparuse din caruta parintilor, pe un camp localitatea Giurtelecul Hododului, judetul Satu Mare, a fost gasita, in viata, duminica, dupa aproape 24 ore de cautari, de tatal sau.

- O fetita de doi ani din localitatea satmareana Giurtelecu Hododului, comuna Hodod, Romania a fost data disparuta sambata, fiind cautata de 25 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare.

- Alerta maxima: Fetita de doi ani disparuta. 25 de angajati ai Ministerului de Interne o cauta O fetita de doi ani din localitatea satmareana Giurtelecu Hododului, comuna Hodod, a fost data disparuta sambata, fiind cautata de 25 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, a informat Inspectoratul…

- Fata de 13 ani care a disparut in apele raului Vedea, in apropiere de comuna teleormaneana Smardioasa, a fost gasita sambata decedata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Fata a fost data disparuta joi, iar de atunci a fost cautata de pompieri si scafandri.…

- In contextul apropierii perioadei in care tot mai mulți cetațeni aleg sa iși petreaca timpul liber in zonele de agrement sau la iarba verde, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” Satu Mare recomanda respectarea cu strictete a urmatoarelor masuri de prevenire și stingere a incendiilor: – Nu…