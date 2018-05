Stiri pe aceeasi tema

- Patru excursionisti si doi alpinisti au murit in Alpii elvetieni si alte cinci persoane au fost spitalizate in stare grava dupa ce au fost obligate sa petreaca o noapte in frig si zapada, a anuntat luni Politia elvetiana, scrie Agerpres.Cei patru excursionisti decedati faceau parte din doua grupuri…

- Vestea momentului in lumea muzicala! Celebrul cantareț Zayn Malik și iubita sa, modelul Gigi Hadid, au facut un anunț la care nimeni nu s-ar fi așteptat. In doar cateva ore, fanii din intreaga lume au aflat și au un mare semn de intrebare!

- Legislația din România este extrem de permisiva când vine vorba despre numele pe care le pot primi copiii la naștere. Poate tocmai de aceea exista cetațeni români cu prenume ca „Ministru”, „Justiția”, „Poliția”, „Superman”,…

- Cel puțin patru oameni au fost raniți in doua atacuri cu arma alba, care au fost comise in Viena. Mai intai, trei membri ai aceleiași familii au fost grav raniți intr-un atac cu cuțitul, pentru ca apoi o alta persoana sa fie ranita, intr-o alta agresiune. In acest moment, poliția nu a stabilit o legatura…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Cel puțin 10 persoane au fost surprinse de o avalanșa in Elveția, anunța poliția locala din cantonul Valais, citata de BBC NEws. Avalanșa s-a produs la o altitudine de 2.500 de metri intr-o zona numita Col de Fenestral, a spus un purtator de cuvant al poliției elvețiene. Autortiațile au demarat operațiunile…