Politistii din trei judete fac perchezitii, miercuri, in legatura cu certificate de vaccinare care ar fi fost falsificate, suspiciune aparuta dupa ce persoane care sustineau ca au primit ser anti-COVID-19 au ajuns in stare foarte grava in spital, a informat IPJ Timis. La perchezitii participa lucratori ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratelor Judetene de Politie Timis, Mehedinti si Gorj. “In dosar, se efectueaza cercetari cu privire la infractiunile de fals intelectual, uz de fals, fals informatic si zadarnicirea combaterii bolilor, constand in aceea…