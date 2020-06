Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva luni inainte de lansarea campaniei electorale, Donald Trump intentioneaza sa-si adune sustinatorii, sambata viitoare, la o intalnire organizata intr-o arena inchisa. Expertii in sanatate publica spun ca aceasta decizie este una gresita in contextul pandemiei de Covid-19, scrie AP, conform…

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN. Participanții…

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN.

- In total 82 de detinuti dintr-o inchisoare de maxima securitate din Istanbul au fost testati pozitiv la noul tip de coronavirus, au anuntat vineri procurori turci, informeaza dpa potrivit Agerpres. Detinutii au fost plasati sub tratament si au o "stare de sanatate buna", a informat biroul procurorului-sef…

- Clubul Torino FC a anuntat, miercuri, ca un jucator din cadrul primei echipe a fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2, potrivit news.ro."In timpul primelor teste medicale efectuate pe jucatorii de la Torino FC a aparut un caz pozitiv de Covid-19. Jucatorul, in prezent asimptomatic, a fost plasat…

- Prefectura Nagasaki din sud-vestul Japoniei a anuntat miercuri ca 34 dintre membrii echipajului unei nave de croaziera italiene andocate in portul cu acelasi nume au fost testati pozitiv la noul coronavirus, transmit dpa si Reuters.Treizeci si trei de membri ai echipajului navei Costa Atlantica…

- Cel de-al treilea caz de COVID-19, confirmat la Racari, complica situația. Este vorba despre femeia in varsta de 40 de ani, confirmata pozitiv și care este angajata a Centrului de Batrani Ghergani din orașul Racari. Avand in vedere aceasta situație, in cursul zilei de miercuri, 15 aprilie 2020, tot…

- Zece nou-nascuti de la Spitalul Municipal Timisoara au fost depistati pozitiv la testul COVID-19, mamele acestora avand rezultate negative, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit sursei citate, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a solicitat Directiei de Sanatate Publica Timisoara…