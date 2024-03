Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea președintelui rus Vladimir Putin de incetare a focului in Ucraina pentru a ingheța razboiul a fost respinsa de Statele Unite dupa contacte intre intermediari, au declarat pentru Reuters trei surse ruse care cunosc discuțiile. Eșecul abordarii lui Putin au dus la al treilea an de cel mai mortal…

- Ieri, dupa analizarea rezultatelor din Iowa și avand in vedere desfașurarile de forțe din ultimele zile, Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida, a facut o declarație publica mai trista, prin care și-a recunoscut incapacitatea de a-l devansa pe Donald Trump și s-a retras, spunand, ca sa fie simpatic,…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a declarat miercuri ca este "al naibii de speriata" de faptul ca republicanul Donald Trump ar putea reveni la putere in urma alegerilor prezidențiale din luna noiembrie si a chemat la mobilizare impotriva acestei perspective, scrie news.ro citand AFP."Sunt al naibii…

- La trei ani de la asaltul asupra Capitoliului, fostul presedinte a avut doua adunari in acest mic stat din Midwest, care isi organizeaza luni, 15 ianuarie, adunarile electorale si lanseaza astfel alegerile primare republicane din 2024.Miliardarul republican, care viseaza sa fie reales in noiembrie…

- Cu o zi inainte de implinirea a trei ani de la asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, Joe Biden a ținut primul sau discurs de campanie din 2024, in care l-a descris pe Donald Trump, care are șanse mari sa fie candidatul republican la prezidențialele din acest an, ca fiind o amenințare…

- Donald Trump este pregatit sa ”sacrifice” democratia americana, ”el vorbeste despre sangele americanilor care este otravit, folosind exact acelasi limbaj ca cel folosit in Germania nazista”, il acuza vineri Joe Biden intr-un discurs de campanie la Valley Forge, in Pennsylvania, cu o zi inainte de marcarea…

- Echipa de campanie a presedintelui Joe Biden a lansat joi un prim spot de televiziune pentru realegerea la scrutinul prezidential de anul acesta, avertizand asupra amenintarii extreme la adresa democratiei prin difuzarea imaginilor cu atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, transmite AFP, citat…

- Intr-o decizie fara precedent, Curtea Suprema din Colorado a hotarat, marti, ca Donald Trump nu este eligibil pentru presedintie din cauza actiunilor sale in timpul alegerilor din 2020 si a ordonat retragerea buletinelor de vot cu numele sau de la alegerile primare republicane din acest stat in vederea…