Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane au murit și doua au fost ranite dupa ce un autobuz de pasageri a cazut de pe un pod și a plonjat intr-un rau din nord-vestul Spaniei, au anunțat duminica serviciile de urgența, citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Șase persoane au murit și doua au fost ranite dupa ce un autobuz de pasageri a cazut de pe un pod și a plonjat intr-un rau din nord-vestul Spaniei, au anunțat duminica serviciile de urgența, citate de Reuters.

- Cel puțin trei persoane au murit și alte patru au fost date disparute dupa ce un autobuz de pasageri a cazut de pe un pod intr-un rau din nord-vestul Spaniei, au anunțat duminica serviciile locale de urgența. Potrivit sursei citate, accidentul s-a petrecut sambata spre duminica. Pana in prezent, din…

- Cel putin doua persoane au murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un accident rutier in care un autobuz a cazut intr-un rau, in Galicia, in nord-vestul Spania, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- “Toate activitatile operationale ale Enel in Romania se desfasoara si vor continua sa se desfasoare in mod normal, fara a afecta clientii finali care vor beneficia in continuare de toate serviciile si produsele cu care sunt obisnuiti”, anunta compania. Grupul Enel si-a prezentat marti Planul strategic…

- Ucraina anunta luni ca a primit din partea Statelor Unite, Spaniei si Norvegiei noi sisteme de aparare antiaeriana, menite sa contracareze bombardamente masive ale Rusiei care vizeaza infrastructuri critice ucrainene, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ROMANII DIN ZARAGOZA… Toți romanii din Zaragoza, Spania, s-au imbracat in costume populare romanești! Primarul comunei Bacani, județul Vaslui, Vasile Stoica, a postat pe pagina sa de socializare aspecte de la un festival organizat de Ziua Naționala a Spaniei, prezentand fotografii cu romanii din Bacani,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a castigat Trofeul Carpati, dupa ce a invins echipa Spaniei cu scorul de 25-23 (10-8), sambata, in Complexul Sportiv si de Agrement Unirea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…