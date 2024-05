Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda, Norvegia și Spania au anunțat miercuri ca vor recunoaște oficial statul Palestina. Oslo și Madrid au spus ca decizia va intra in vigoare pana pe 28 mai. Este un moment istoric. Cel puțin 140 de state membre ONU recunosc deja statul palestinian, inclusiv Romania, dar alte tari, precum Statele…

- Israelul și-a rechemat miercuri ambasadorii din Irlanda și Norvegia pentru „consultari urgente” in legatura cu decizia acestor țari de a recunoaște statul palestinian. Anunțul a fost facut de ministrul israelian de externe, Yisrael Katz. Acesta a subliniat ca va trimite astazi un mesaj tranșant Irlandei…

- Ministrul israelian de externe, Israel Katz, a ordonat ambasadorilor din Norvegia și Irlanda sa se intoarca in Israel pentru consultari in legatura cu decizia acestor țari de a recunoaște Palestina ca stat independent, informeaza The Times of Israel.

- Studenti de la prestigioasa universitate Trinity College din Dublin au instalat o tabara in campusul institutiei pentru a protesta fata de asaltul israelian din Fasia Gaza, blocand sambata intrarea intr-o cladire care atrage de obicei multi turisti. Manifestantii au descris mobilizarea lor drept o „tabara…

- Autoritațile Uniunii Europene au demarat acțiuni impotriva a 20 de companii aeriene pentru practici de „greenwashing” inșelatoare. Intr-o declarație facuta marți, Comisia Europeana și autoritațile naționale de protecție a consumatorilor au declarat ca au lucrat impreuna cu organizațiile de supraveghere…

- Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat jurnaliștilor, in timpul unui turneu in Orientul Mijlociu, ca guvernul intenționeaza sa recunoasca statul palestinian pina in luna iulie. Așa cum scrie "Adevarul european", despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la presa spaniola. Agenția de…

- Serviciile aplicatiei de mesagerie Telegram vor fi suspendate, dupa ce mai multe companii media s-au plans ca le da voie utilizatorilor sa incarce continut fara permisiune. Inalta Curte a Spaniei a luat decizia de a suspenda serviciile aplicatiei de mesagerie Telegram in tara, in urma nemulțumirilor…

- Echipele naționale de handbal masculin ale Germaniei, Spaniei și Norvegiei au caștigat joi seara primele partide din grupele de calificare la Jocurile Olimpice. 12 echipe se lupta incepand de joi pentru șase locuri disponibile pentru Paris 2024, potrivit mediafax. Germania - Algeria 41:29 (16:13)ZAG…