Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de luni, cunoscuta adesea ca cel mai greu inceput de saptamana, poate fi transformata intr-o zi mult mai placuta cu cateva trucuri simple. Iata cateva sfaturi pentru a face trecerea peste ziua de luni mult mai ușoara și mai placuta. 1. Planifica ceva de care sa te bucuri. Incepe saptamana cu o…

- ,,Rege pentru o noapte”, prima colaborare dintre florianrus și DOC, este o piesa care te face sa te gandești la ce conteaza cu adevarat in viața. Intr-o lume in care mulți se concentreaza pe bani și succes, piesa asta pune in lumina importanța familiei și a prietenilor. Intr-o lume materiala, florianrus…

- Iuliana Beregoi și Cristian Porcari, doi dintre cei mai influenți artiști tineri ai momentului, deschid sezonul verii cu o colaborare de senzație. Cu un background asemanator, dupa ce au cucerit publicul din Republica Moldova, cei doi iși continua aventura și in piața muzicala din Romania. Piesa „Vecinii…

- Cu cea mai noua piesa a lui Theo Rose, intri direct in atmosfera unei petreceri in care muzica rasuna, iar tu te poți mișca in voie! Cu energia specifica molipsitoare, artista este cea care da startul unei nopți albe de neuitat datorita vocii impecabile și a increderii cu care striga ,,Haide”! Piesa…

- Piesa ,,Lasa-ma”, realizata in colaborarea dintre David Ciente, Roxen și Damian Draghici, imbina armonios folclorul romanesc cu elemente moderne de muzica electronica. Aceasta reinterpretare contemporana a unei doine tradiționale aduce o noua viața și prospețime unei moșteniri muzicale stravechi. Producția…

- “Cure For Lonely” este piesa electronica electrizanta ce a reieșit din colaborarea dintre VAMERO și Jost, care servește drept un remediu vibrant pentru singuratate. Cu batai pulsante și ritmuri contagioase, melodia captureaza esența evadarii prin muzica. Imbinand magistral melodii complexe cu linii…

- Ancheta dupa tentativa de asasinat a premierul slovac: presupusul atacator este un scriitor local in varsta de 71 de ani. El se afla acum in arest, scrie europafm.ro. Premierul – impușcat de mai multe ori de atacator – a ieșit aseara din operație. Starea lui este stabila, relateaza presa din Slovacia. …

- Florian Rus și Sabrina Stoica de la Superstar au venit miercuri dimineața la Virgin Radio Breakfast ca sa-și lanseze noua colaborare, „Daca ne ranim”. Matinalii Giulia și Andrei au vrut mai intai sa știe cum s-au scris versurile și cum a aparut linia melodica. Lucrul intr-o tabara de creație organizata…