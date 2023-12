Sașa Constantinescu, la Dialogurile Puterii: “O etichetă poate să ne influențeze viața” Odata o eticheta pusa, fie ea buna sau rea, este greu sa mai schimbi ceva, te insoțește si chiar poate sa iți schimbe toata viața. “Pune cineva o eticheta și ramai acolo incorsetat”, marturisește scriitoarea Sașa Constantinescu, la Dialogurile Puterii. „O eticheta buna sau rea, cum se intampla sa fie ea, poate sa ne influențeze viața. Acest lucru ma sperie. Pune cineva o eticheta și ramai acolo incorsetat. Greu sa mai schimbi parerea. Ideea despre un om, despre un grup, despre un partid, despre orice, despre un lucru pe care il folosim foarte, foarte des. Daca eticheta a fost pusa, mi se pare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

