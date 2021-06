Stiri pe aceeasi tema

- Actul artistic al creatorilor bacauani va putea fi admirat și pe alte plaiuri. Astfel, intre 10 și 20 iunie, la Galeriile de Arta „Theodor Pallady” ale Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – filiala Iași va gazdui expoziția de grafica și pictura „Cineva din oglinda”, protagoniste fiind artistele…

- V-ați gandit, vreodata, ca, poate, consecințele unor evenimente aparent disparate, nu sunt intamplatoare? Ca, poate, faptul ca se intampla un lucru sau altul nu este rezultatul hazardului, ci al unui plan atent pus la punct? De exemplu, faptul ca in Romania toata economia care conteaza a ajuns in proprietatea…

- Fosta directoare a Teatrului Municipal Bacovia, actrița Eliza Noemi Judeu, a fost nominalizata oficial in competiția pentru cea mai buna actrița in rol principal la Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Romania – UNITER. Ea a fost nominalizata pentru rolul Tiadora din spectacolul „Tiadora”, dupa Maria…

- Perechea Andreea Mitu (Romania) / Lidia Morozova (Belarus) a ratat calificarea in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Belgrad (Serbia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari. In optimi, romanca si partenera sa au fost invinse, in…

- Certificatele digitale verzi care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana (UE), pe timpul pandemiei de COVID-19, vor fi implementate in Romania cu suportul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Soluția tehnica dezvoltata de instituția noastra va fi interconectata cu cele implementate…

- Promoterul bacauan pentru agricultura ecologica Eco Start și Asociația „Alianța pentru Natura” au lansat proiectul „Managementul integrat pentru controlul buruienilor in orașe”, pentru intreținerea ecologica și eficienta a spațiilor verzi. „In fiecare oraș din Romania – spune omul de afaceri Marius…

- Romania a sarbatorit 17 ani de la intrarea in NATO. Europarlamentarul PSD, Dragoș Benea, a transmis pe aceasta cale, intr-o postare pe pagina sa de facebook, ca aderarea țarii noastre in alianța NATO a pavat drumul Romaniei spre integrarea in UE. Totodata, e convins ca actualul secretar general adjunct…

- In noaptea aceasta de sambata spre duminica, 27 spre 28 martie 2021, odata cu trecerea la ora de vara, ceasurile vor fi date cu o ora inainte. Astfel, ora 3.00 devine ora 4.00. Prin aceasta trecere, orarul de vara din Romania este corelat cu cel practicat in țarile membre ale Uniunii Europene și se…