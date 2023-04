Stiri pe aceeasi tema

- Pe internet, se dau tot mai multe țepe. Vanzarea cainilor de rasa reprezinta un mod de inșelaciune tot mai des intalnit. Oamenii comanda de pe Olx, de exemplu, o anumita rasa și se trezesc acasa cu un alt caine, fara pedigree și fara carnet de sanatate, scrie adevarul.ro. Maria este din Sibiu, insa…

- Catalin Crișan a fost tradat, in trecut, de catre persoanele dragi. El și-a pus increderea in prietenii apropiați, dar a fost dezamagit de cele petrecute. Artistul le considera pe toate lecții de viața, fiind date de la Dumnezeu.

- Sambata, 18 martie 2023, dupa amiaza, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a luat parte, alaturi de multimea de tineri si credinciosi din municipiul si Protopopiatul Baia Mare, la Procesiunea pentru viata, desfasurata in Baia Mare, pe un traseu de peste doi kilometri,…

- Alexie din calendarul popular, serbat in ziua de 17 martie, este considerat a fi patronul tuturor viețuitoarelor care au hibernat in subteran, reptilele, insecte și alte viețuitoare. Tradiția ne amintește ca pe vremea dreptcredinciosului imparat Honorius (395-423 d.H.), traia in Roma un barbat credincios,…

- Barbatul in varsta de 35 de ani fusese dat disparut inca de vineri. Politistii alertati de familia care nu mai reusea sa ia legatura cu el au facut verificari la Timisoara, intrucat aici urma sa ajunga, potrivit Opinia Timișoarei . Oamenii legii au deschis portbagajul si l-au gasit pe proprietar fara…

- Persoanele fara adapost sunt la aceasta ora expuse unui risc major din punctul de vedere al sanatații. Maramureșul este pana in 11 februarie cel puțin sub cod galben de ger persistent și vreme deosebit de rece. Cei de la Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Baia Mare ies pe teren, verifica…

- Pandemia a revitalizat un faimos brand romanesc: „Oamenii au inteles ca sapunul dezinfecteaza” Pandemia de Covid a revitalizat unul dintre cele mai vechi branduri romanesti, sapunul Cheia. Marca are o istorie de peste 100 de ani, produsele fiind folosite chiar si de soldatii romani in Al Doilea Razboi…

- Maine, 30 ianuarie, este o sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești maine ca sa ai ajutor și spor in tot ceea ce faci!