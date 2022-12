Stiri pe aceeasi tema

- OrtodoxeSf. Cuv. Daniil Stalpnicul si Luca cel NouDuminica a 28-a dupa RusaliiGreco-catoliceDuminica 28 dR. Sf. cuv. Daniel StalpniculRomano-catoliceDuminica a 3-a din AdventSf. Damasus I, pp.Sfantul Cuvios Daniil Stalpnicul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 11 decembrie.Sfantul…

- Sarbatorile zilei de 24 noiembrieOrtodoxeSf. Sfintiti Mc. Clement, episcopul Romei, si Petru, episcopul AlexandrieiGreco-catoliceSf. papa m. Clement; Sf. Petru al AlexandrieiRomano-catoliceSs. Martiri din VietnamSfintii Sfintiti Mucenici Clement, episcop al Romei, si Petru, episcop al Alexandriei, sunt…

- Sarbatorile zilei de 22 noiembrieOrtodoxeSf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim si Apfia; Sf. Mc. CiciliaGreco-catoliceSf. ap. Filimon, Apfia si Onisim; Sf. m. Cecilia, Valerian si TiburtiuRomano-catoliceSf. Cecilia, fc. m.Sfintii Apostoli Filimon, Arhip si Onisim si Apfia sunt pomeniti in calendarul crestin…

- Suntem oameni neputinciosi ontologic. Oameni raniti. Radacina tuturor ranilor noastre este rana primordiala creata prin despartirea sau ruperea de Dumnezeu. Adam si Eva au ales sa nu asculte de Dumnezeu si nu numai ca au schimbat hainele de lumina (har) cu cele „din piele", dar s-au si ales cu o rana…

- Sarbatori:OrtodoxeSf. Mc. Marcian si Martirie, Valerie si Hrisaf; Sf. TavitaGreco-catoliceSf. m. Marcian si MartiriuRomano-catoliceSs. Crisant si Daria, soti m.; Mina, ostas m.Sfintii Mucenici Marcian si Martirie sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 25 octombrie.Au suferit martiriul in vremea…

- Biserica Ortodoxa Romana ii praznuiește in calendarul ortodox pe toți cei 12 Sfinți Apostoli ai lui Hristos. Dupa ucenicie și dupa invierea Sa din morți, Domnul i-a insarcinat pe deplin pe cei 12 discipoli sa aiba grija de Imparația lui Dumnezeu și sa duca mesajul Evangheliei in lume. Care sunt cei…

- „Mergi in pace, pelerinule!” este un cuvant stravechi pe care il rosteau cei de demult pentru cei care plecau in pelerinaj, mergeau in pelerinaj la diferite locuri sfinte ale creștinatații. „Mergi in pace, pelerinule!” este și cuvantul pe care il adresez tuturor acelora care au venit, care vin și vor…

- Tot aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea celui dintru sfinti parintelui nostru, Ierotei, episcopul Atenei.Acesta a fost, impreuna cu Dionisie Areopagitul, unul din cei noua sfetnici ce erau la Areopag. Deci fiind invatat ale credintei de catre Sfantul Apostol Pavel, a fost hirotonit episcop al Atenei.…