- Sandalele sunt articolele de incaltaminte preferate de multe femei, deoarece pun in valoare frumusetea picioarelor si sunt usor de asortat. Gama de sandale este atat de variata, incat orice femeie poate gasi perechi care sa corespunda cu preferintele ei. Pentru ca aceste articole de incaltaminte sa…

- Guvernul va acorda vouchere pentru 400.000 de elevi care provin din familii cu venituri mici, pentru achizitionarea de rechizite, imbracaminte si incaltaminte, se mentioneaza in Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), document care urmeaza sa fie prezentat miercuri seara de Guvern.…

- Fostul producator de la Hollywood Harvey Weinstein este acuzat, intr-un nou proces deschis joi la Curtea Suprema de Justitie din Manhattan, ca a violat alte 4 femei, printre care si o adolescenta in varsta de 17 ani in 1994, transmite vineri DPA. Procesul a fost deschis sub protectia anonimatului…

- Un restaurant cu specific italian era deschis, joi, in centrul orașului Cluj-Napoca, iar angajatii au servit politisti sub acoperire, care s-au dat drept clienti. In acest caz a fost intocmit un dosar penal...

- Pentru a veni cat mai aproape de clienți, Kaufland Romania a deschis primul magazin situat in Moreni, județul Dambovița, oraș Post-ul Kaufland a deschis, in Dambovița, primul magazin intr-un oraș cu mai puțin de 20.000 de locuitori apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Muncii a publicat pe site-ul sau un ghid cu informatii destinate lucratorilor romani care intentioneaza sa plece la munca in strainatate si a alocat doua numere de telefon pentru cei care doresc sa afle informatii din domeniu. Ghidul, publicat pe site-ul ministerului, cuprinde informatii…

- Politistii braileni au descoperit, in timpul unui control efectuat in municipiu, un cafe-bar care era deschis si incalca astfel prevederile Ordonantei Militare nr. 1/2020, caz in care au aplicat o amenda in valoare totala de 7.000 de lei, potrivit informatiilor furnizate, marti, de IPJ Braila. Politistii…

- Florile sunt unele dintre cele mai frumoase creații ale naturii, iar fotografierea acestora trebuie sa fie mereu congruenta cu frumusețea lor. Simpla neștiința a catorva reguli simple intr-ale fotografiei, atunci cand te hotaraști sa fotografiezi o floare sau un buchet de flori, jignește frumusețea…