- Sarah Ferguson, Ducesa de York, a fost diagnosticata cu cancer de piele, la doar sase luni dupa ce a fost tratata pentru cancer de san. Ea a fost diagnosticata cu melanom malign, o forma de cancer de piele, dupa ce i-au fost extirpate mai multe alunite - una dintre acestea dovedindu-se a fi canceroasa

- De ce ar fi fost operata Kate Middleton. Ce se zvonește! Kate Middleton a fost supusa marți, 16 ianuarie, unei intervenții chirurgicale in zona abdominala. Nu au fost date insa detalii despre problemele de sanatate cu care se confrunta Prințesa de Wales și care au dus la necesitatea acestei operații.…

- Spitalizarea lui Kate Middleton a pus pe jar presa britanica, dar și alte publicații straine. Printesa de Wales a fost internata marti la Clinica Londra pentru „o interventie chirurgicala abdominala planificata”. Palatul Kensington a spus ca „operatia a fost un succes si se asteapta ca ea sa ramana…

- A fost vorba de o interventie chirurgicala abdominala planificata la un spital privat din Londra, potrivit comunicatului oficial, citat de The Sun. Soția prințului William va ramane in spital timp de zece pana la 14 zile, a precizat Palatul. Palatul a precizat ca printesa, in varsta de 42 de ani, doreste…

- Miercuri, Palatul Buckingham a emis un comunicat oficial, confirmand ca Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, in varsta de 75 de ani, se pregatește pentru internare in spital saptamana urmatoare. Motivul acestei internari este o hipertrofie benigna de prostata, potrivit informațiilor furnizate…

- In timpul razboaielor din Fasia Gaza si Ucraina, el subliniaza indemnul lui Isus ”fa-le altora asa cum ar vrea sa-ti faca ei tie”. King Charles III delivers his Christmas message from the room behind the Buckingham Palace balcony, which has been decorated with a living Christmas tree. Sky 501, Virgin…

- Kate Middleton și prințul William au fost gazdele unei ceremonii de primire fastuoase pentru președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol și soția sa, Kim Keon Hee, aflați intr-o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii. Cu toate ca protocolul și formalitațile au fost respectate cu demnitate, privirile…