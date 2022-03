Invazia Rusiei in Ucraina a generat noi obstacole in drumul catre redresarea economica globala, cauzate de riscuri geopolitice ample. Prognoza de creștere globala de +3,3% in 2022 și +2,8% pentru 2023 a fost revizuita in scadere cu -0,8% și respectiv -0,4%, anunța Allianz Trade. Astfel, este de așteptat ca implicațiile economice sa fie vizibile mai ales in Rusia, care se va confrunta cu o recesiune profunda in acest an (cel puțin -8%), mai ales dupa ce sancțiunile au fost extinse și in sectorul energetic.

