- Președintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu are intenții ostile impotriva vreunei țari NATO și nu va ataca Polonia, statele baltice sau Republica Ceha, dar ca daca Occidentul va furniza avioane F-16 Ucrainei, acestea vor fi doborate de forțele rusești „indiferent unde ar fi amplasate”.

- Cand Ucraina primește avioane de lupta F-16 de la aliați, va avea dreptul la autoaparare, inclusiv capacitatea de a lovi ținte militare ruse legitime dincolo de teritoriul Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu. Federația Rusa susține, prin vocea unui aliat…

- Politicianul Boris Nadejdin, nominalizat de Partidul Inițiativa Civica pentru alegerile prezidențiale din martie din Federația Rusa, a facut recurs, deschizand un proces la Curtea Suprema a Federației Ruse pentru a contesta decizia Comisiei Electorale Centrale din Rusia, care a refuzat sa-l inregistreze…

- Un barbat de 37 de ani s-a intors recent in Nepal dupa ce a suferit rani pe frontul din Ucraina. El a declarat pentru CNN ca a fost martor la scene oribile și regreta decizia de a se alatura armatei Kremlinului ca mercenar strain.

- In timp ce atenția Europei este concentrata pe razboiul dintre Rusia și Ucraina, pacea și stabilitatea sunt departe de a fi garantate in una dintre cele mai volatile zone de conflict din regiune. Relațiile dintre Serbia și Kosovo, care au fost tensionate de la conflictul brutal dintre cele doua țari…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a inceput ieri la Washington o serie de intalniri axate pe continuarea ajutorului militar american pentru Ucraina pentru ca aceasta sa poata face invaziei ruse. Stoltenberg a fost primit dimineata de seful Pentagonului, Lloyd Austin, inainte de a purta discutii…

- Numarul mare de atacuri aeriene lansate de Rusia impotriva Ucrainei in perioada de Anul Nou și dupa sarbatori a scos in evidența misiunea foarte dificila a Kievului de a-și imbunatați tehnologia folosita in razboiul electronic menit sa bruieze și sa devieze dronele și rachetele ghidate ale inamicului,…

- Puterea navala este din nou in centrul competiției globale și al conflictului. Oceanele și marile lumii devin din nou o preocupare majora in competițiile globale. In Orientul Mijlociu, grupul rebel Houthi amenința transportul in Marea Roșie, perturband comerțul global. La 12 ianuarie, SUA și Marea Britanie…