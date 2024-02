Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a cerut țarilor europene sa isi creasca productia de arme, pentru a spori livrarile catre Ucraina si pentru a preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani", potrivit unui interviu publicat sambata de cotidianul german Welt am Sonntag,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi ca relatia Ucrainei cu NATO si UE „face parte din pachetul de negocieri” in fata Rusiei si a apreciat ca este „prea devreme” pentru a spune care va fi „rolul” celor doua organisme la care Kievul doreste sa adere, informeaza AFP. „NATO si UE fac ambele…

- Se inmultesc vocile care cer Europei si fortelor NATO sa fie pregatite de orice, in contextul razboiului din Ucraina, pe masura ce Rusia nu-si atinge obiectivele, iar frustrarea creste la Kremlin.

- Scenariul unui atac rusesc asupra Europei in iarna 2024-2025, prezentat recent in ziarul german Bild, nu este credibil, susține analistul Valentin Naumescu, profesorul de Relații Internaționale. Razboaiele din Ucraina și Israel se vor intensifica in 2024 și o posibila pace ar putea veni in 2025.

- In deceniile care au trecut de la sfarșitul Razboiului Rece, armatele slabite ale Europei au fost tolerate de guvernele occidentale pentru ca America era mereu acolo, cu a sa capacitate militara vasta, pregatita sa apere batranul continent de orice amenințare – investițiile americane in aparare au reprezentat…

- Ucraina va avea de infruntat o iarna grea, avertizeaza oficialii occidentali.„Este putin probabil ca linia frontului sa se schimbe prea mult in urmatoarele luni”, au explicat strategii militari occidentali.Fortele ucrainene se vor confrunta cu o iarna „dura” si cu un an dificil, deoarece evaluarile…