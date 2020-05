Șapte noi decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus, anunțate de autorități Alte șapte persoane au murit in urma complicațiilor produse de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Printre victime se numara un barbat de numai 33 de ani din județul Suceava. Numarul total al deceselor a urcat la 1.166. Deces 1.160 – Barbat, 79 ani, județ Suceava. Data confirmare: 11.05.2020. Data deces: 21.05.2020. Comorbiditați: diabet zaharat, […] Articolul Șapte noi decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus, anunțate de autoritați a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

