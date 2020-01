Apar noi candidati. ALDE foarte aproape sa il trimita pe Dan Miculeac in lupta pentru fotoliu de primar

ALDE Lugoj a intrat in linie dreapta si isi stabileste in aceste zile candidatii pentru alegerile locale care, cel mai probabil, vor avea loc in luna mai. Surse din cadrul filialei judetene au anuntat… [citeste mai departe]