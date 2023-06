Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a declarat ca 54 de soldați au fost uciși in timpul unui atac comis luna trecuta de militanții somalezi al Shabaab, informeaza Rador.

Se crede ca este cea mai mare pierdere de vieți omenești in doar o singura operațiune pentru contingentul țarii aflat in Somalia, in cadrul forțelor Uniunii Africane.

CITESTE SIputernica langa: mulți oameni sub daramaturile unei cladiri 03:06 229 live LIVE TEXTin, 4 iunie 2023 -ucraineana e gata de lansare /pentru verificarea adaposturilor in Kiev 01:01 940