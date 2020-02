Peste 21.000 de politisti, jandarmi, pompieri, politisti de frontiera si alti angajati ai MAI au fost implicati, zilnic, in misiuni de mentinere a ordinii publice, combatere a activitatilor antisociale si interventii in situatii de urgenta, in ultima saptamana, potrivit news.ro.

Ministerul Afacerilor Intrne (MAI) a transmis, sambata, ca peste 900 de autori de infractiuni au fost prinsi in flagrant si au fost depistati 129 de urmariti national si international, in ultima saptamana.

In aceasta perioada, au fost peste 14.800 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 care anuntau fapte…