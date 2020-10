Stiri pe aceeasi tema

- Europa, care se confrunta cu al doilea val al pandemiei, a depasit pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus, conform unui bilant prezentat de AFP. In ultimele sapte zile, in Europa s-au raportat peste 8.000 de decese, cel mai dur bilant saptamanal de dupa jumatatea lunii mai. Dintre cele peste…

- "Este cu siguranta de neimaginat, dar nu este imposibil, pentru ca ne uitam la pierderea a 1 milion de oameni in noua luni si apoi ne uitam la realitatea obtinerii unui vaccin in urmatoarele noua luni, ceea ce este o sarcina importanta pentru toti cei implicati", a declarat dr. Mike Ryan, director…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca decesele la nivel mondial ar putea atinge doua milioane inainte de utilizarea pe scara larga a vaccinului. Mike Ryan, directorul OMS pentru situatii de urgenta, a declarat ca cifra ar putea fi chiar mai mare fara un efort international comun, potrivit…

- Pentru organizarea și desfașurarea peste hotare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020, la 11 septembrie 2020 Comisia Electorala Centrala a solicitat concursul și opinia Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene pentru deschiderea a 202 secții de votare in strainatate, iar ulterior,…

- Situatia in Europa este dramatica. 4.006.077 de infectari cu coronavirus au fost raportate pe continent de la debutul pandemiei. Mai mult de jumatate dintre cei infectati, mai exact 2.281.959, s-au vindecat, potrivit datelor oficiale. Peste 216.000 persoane au decedat in urma infectarii cu coronavirus.…

- Europa a depașit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19. Rusia conduce topul tarilor cu cele mai multe infectari. Peste patru milioane de europeni au fost infectați pana acum cu noul coronavirus, anunța AFP pe Twitter. In total au fost inregistrate peste 4.006.077 cazuri in Europa, iar in topul…

- Zentiva S.A., cel mai mare producator local de medicamente generice in unitați vandute*, a inregistrat o cifra de afaceri neta de 272,3 mil. RON in primul semestru al anului 2020, cu 3% mai puțin decat in aceeași perioada a anului trecut. Profitul operațional al companiei este de 45 mil. RON. In prima…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor. Romania…