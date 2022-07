Stiri pe aceeasi tema

- De sase ori campion national absolut in Romania, Simone Tempestini vrea sa cucereasca Europa in acest an, iar in weekend, in Letonia, va lua startul in cea de-a cincea etapa a Campionatului European de Raliuri FIA ERC cu obiectivul de a urca pe pozitia secunda in clasamentul general.

- Doua semifinale pentru luptele feminine romanești la Campionatul European U20 de la Roma (Italia). Miercuri, 29 iunie, in prima zi a competiției pentru luptele feminine, sportivele romance și-au adjudecat deja prezența in doua semifinale europene: Ana Maria Pirvu (cat.50 kg) va lupta contra polonezei…

- Romania U19 a pierdut meciul cu Slovacia U19 la Europeanul de tineret , scor 0-1, și a ratat astfel șansa de a disputa barajul care ar fi putut sa o duca la Cupa Mondiala U20 din Indonezia. Mihai Stoichița, directorul tehnic al FRF, a reacționat dupa parcursul deloc incantator al naționalei U19 de la…

- Nationala de fotbal U19 a Romaniei a fost invinsa, cu scorul de 1-2 (0-0), de reprezentativa Italiei, la Dunajska Streda, in meciul sau de debut in Grupa A a Campionatului European din Slovacia. Au marcat: Luca Andronache (min. 53), respectiv Tommaso Baldanzi (min. 47) si Cristian Volpato (min. 68).Italia…

- Romania face parte din grupa A, alaturi de Slovacia, Italia si Franta.Selectionerul echipei national de fotbal Under 19 a Romaniei,Adrian Vasii, i a nominalizat astazi, pe cei 20 de jucatori din lotul pentru Campionatul European U19 din Slovacia.Faza grupelor se va disputa in perioada 18 24 iunie, Romania…

- Transmiterea catre Comisia Europeana a 12 din cele 16 Programe Operationale 2021-2027, cu o alocare aproximativa de 33 mld euro (77% din totalul disponibil), distribuirea primelor mii de vouchere sociale ca parte a pachetului guvernamental „Sprijin pentru Romania” si transmiterea primei cereri de…

- Sportivii din Centrele Naționale Olimpice pentru Juniori au dominat Campionatul European pentru juniori de la Varese, Italia. Tricolorii au reușit sa urce pe podium la cinci probe, de trei ori imnul Romaniei a rasunat in Italia., informeaza Comitetul Olim

- S-au implinit 98 de ani de la prima medalie olimpica obținuta de sportivii romani, bronzul cucerit de naționala de rugby la Paris, in 1924. Zi de sarbatoare pentru rugbyul romanesc. In urma cu 98 de ani, naționala ”Stejarilor” obținea prima medalie olimpica din istoria Romaniei: bronz la Jocurile Olimpice…