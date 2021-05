Șansa care ar permite României să trimită astronauți în spațiu. Ce li se solicită candidaților Pentru prima data in 11 ani Agenția Spațiala Europeana este in cautare de noi astronauți. Astfel, orice cetațean, civil sau militar, poate concura pentru un post. In premiera se cauta și persoane cu dizabilitați. Candidații ideali trebuie sa aiba studii de masterat și cel puțin trei ani de experiența in domenii precum: științele naturii, medicina, inginerie, matematica, informatica sau aviație. Pot concura și candidați romani. Agenția cauta intre 4 și 6 astronauți de cariera, angajați permanenți, care vor fi trimiși in misiuni spațiale. Se dorește și angajarea unui numar de cel mult 20 de persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

