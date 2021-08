Sanitas: Vaccinarea obligatorie pentru personalul medical din România nu se justifică Federatia Sanitas Romania considera ca obligativitatea vaccinarii personalului sanitar de la noi din țara nu este justificata. De asemenea, sindicatul este de parere ca nici impunerea testarii periodice pe banii angajatilor din sistemul medical nu se justifica. Conform unui raport, doar 60% dintre angajatii din spitalele publice s-au vaccinat anti-COVID ori au trecut prin boala in ultimele 6 luni. Deoarece acest procent este de aporoape 2,5 ori mai mare decat rata nationala a vaccinarii, „nu se justifica legiferarea obligarii angajatilor din sistemul sanitar la vaccinare”, se arata intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

