“Sanie cu zurgălăi”. Soprana Angela Gheorghiu, interpretare inedită alături de Royal Philharmonic Orchestra Soprana Angela Gheorghiu a lansat, in format digital, patru melodii renumite romanesti, interpretate alaturi de prestigioasa Royal Philharmonic Orchestra (RPO), dirijata de Gavin Greenaway, compozitor si pianist distins cu premiul Emmy. Cele patru piese celebre sunt “Sanie cu zurgalai“, “Barca pe valuri”, “Ionel, Ionelule” si “Mai spune-mi ca nu m-ai uitat“. Interpretarile sunt disponibile pe iTunes, Amazon, Deezer si Spotify. “Ideea de a inregistra aceste piese mi-a venit natural, pentru ca am ascultat mereu diferite stiluri de muzica, pop, jazz, muzica populara sau rock si m-a incantat sa le… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In Romania sunt masuri luate in funcție de gradul de incidența" Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîțu a spus luni ca, dupa un an de restricții, cetațenii au dreptul sa protesteze, dar trebuie sa o faca în condițiile legii. El a subliniat ca noile…

- F. Citu: Noile restricții, necesare pentru incetinirea raspandirii COVID-19 Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu a declarat astazi ca, dupa un an de restrictii, îi întelege pe români ca au obosit si ca acestia au dreptul sa protesteze, dar…

- Meseria de șofer de TIR nu este una ușoara, iar cei care iși aleg acest job, trebuie sa știe ca dincolo de un loc de munca, este vorba de un stil de viața. Dar cat caștiga un șofer de TIR in Europa și cat este de profitabila aceasta meserie care ii ține pe oameni departe de familiile lor zile sau chiar…

- Premierul Florin Citu spune ca momentan nu vede sensul unui pasaport de vaccinare in contextul in care momentan nu toți cetațenii Romaniei au acces la serul anti-Covid-19. „In Romania, persoanele care se vaccineaza primesc un certificat care are si un cod unic. Avem deja aceasta dovada. In ceea ce priveste…

- Moldova a ramas singura țara din Europa care nu a inceput inca vaccinarea impotriva coronavirusului pana la 24 februarie, transmite Timpul. Potrivit portalului Our World in Data, care colecteaza date despre vaccinarile din intreaga lume, procesul de imunizare a inceput in toate țarile continentului…

- Tot mai multe țari iau in considerare introducerea unor pașapoarte digitale de vaccinare pentru cetațenii care s-au vaccinat impotriva COVID-19. Un asemenea document ar putea acorda celor care il dețin mai multe privilegii, cum ar fi libertatea de a calatori sau de a participa la evenimente culturale…

- Lantul canadian de magazine de proximitate Alimentation Couche-Tard Inc. analizeaza o posibila preluare a grupului francez de distributie Carrefour SA, prezent si pe piata din Romania, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, potrivit sps.ro. Couche-Tard a abordat Carrefour pentru…

- Dacia Sandero a fost in 2020 cel mai bine pozitionat automobil produs in Romania, iar Ford Puma a adus cea mai mare crestere. Modelul Sandero vandut in Europa de Vest este produs in Maroc, la Tanger, nu in Romania, relateaza ZF, potrivit Mediafax. Citește și: Ministrul Justiției, despre DOSARUL…