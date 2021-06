Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu, a ajuns la Polonia. Aceasta a fost intimpinata de catre omologul sau polonez, Andrzej Duda. Tot astazi, seful statului se va intilni cu Mareșalul Seimului polon, Elzbieta Witek, și cu Mareșalul Senatului polon, Tomasz Grodzki.

- Dupa Italia, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua luni, 21 iunie, o vizita oficiala in Polonia, transmite IPN. Potrivit site-ului oficial al Președinției de la Varșovia, Maia Sandu va avea o intrevedere tete-a-tete cu omologul sau polonez, Andrzej Duda. Dupa care, vor avea…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut ieri o intrevedere cu ES Sofia Grammata, Ambasadoarea Republicii Elene in Republica Moldova cu reședința la București. Parțile au discutat mai multe subiecte de pe agenda bilaterala, precum intensificarea relațiilor economice, politice si sociale.…

- Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, efectueaza o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitația doamnei Maia Sandu. Aceasta este prima vizita a unui șef de stat lituanian in țara noastra in ultimii șase ani. In dimineața zilei de vineri, 14 mai, liderul lituanian se va intilni cu Președintele…

- A avut loc o discuție telefonica intre președinții Republicii Moldova și Georgiei. Potrivit serviciului de presa al șefului statului georgian, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat Georgia cu depașirea crizei politice și a subliniat rolul președintelui Georgiei in atingerea acordului…

- Președintele Republicii Moldova a efectuat o vizita oficiala la Consiliul Europei (CoE), Strasbourg. Aceasta a avut intrevederi cu mai mulți oficiali de rang inalt, inclusiv cu secretarul general al instituției, cu președintele Adunarii Parlamentare a CoE (APCE), dar și cu președintele Comisiei de la…