- Una dintre cele mai mari provocari pentru romani ramane in continuare achiziționarea unei locuințe. Raportul asupra stabilitații financiare publicat recent de BNR indica o scadere semnificativa a creditelor iptecare acordate. Mai mult, numarul locuintelor terminate in primul semestru al anului curent,…

- Un fost polițist roman de frontiera, condamnat la inchisoare cu executare pentru corupție și prins in Germania, la fel ca primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, nu a fost niciodata extradat. Spre deosebire de Italia sau Grecia, Germania nu s-a remarcat pana acum prin refuzul trimiterii in Romania…

- Punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Fașia Gaza și Egipt a fost redeschis, anunța joi Ministerul roman al Afacerilor Externe, precizand ca vor continua procedurile de evacuare in cazul cetațenilor care au primit acceptul de a trece granița, „inclusiv pentru cei 51 de cetațeni romani și membri…

- Vreme neobișnuita pentru luna noiembrie, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, potrivit ultimelor prognoze ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Astfel, pentru prima saptamana din noiembrie, perioada pana la 6 noiembrie, temperaturile sunt peste cele obișnuite…

- Guvernul ar vrea sa modifice Programul Rabla, astfel incat beneficiarii voucherelor sa poata cumpara doar mașini mai ieftine. Scopul este incurajarea producției auto interne, dat fiind ca in Romania producatorii Dacia și Ford livreaza mașini din gamele economice. La ora actuala, programul Rabla consta…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat, luni, ca, in perioada 2015 – 2023, peste 8.000 de persoane au fost aduse in tara in vederea executarii pedepsei, mentionand ca directia pe care o urmeaza procedurile legale in cazul fugarilor este favorabila Romaniei, informeaza AGERPRES . „Eforturile Administratiei…

