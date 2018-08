Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a evitat in ultimul moment o prabușire financiara. Qatarul i-a oferit un ajutor de 15 miliarde de dolari. Anunțul a dus la redresarea monedei naționale, lira, care a pierdut anul acesta 30% din valoare.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat sambata, intr-un editorial publicat in „New York Times“, ca parteneriatul țarii sale cu Statele Unite este in pericol, avertizand ca Ankara ar putea sa-și caute „noi aliați“ in cazul in care Washingtonul continua sa-i arate „lipsa de respect“.

- Ankara a anuntat o serie de masuri menite sa ajute moneda nationala a Turciei care s-a devalorizat pe fondul unor tensiuni in crestere cu Statele Unite, tensiuni ce au dus la dublarea de catre Washington a taxelor vamale la importurile de otel si aluminiu din Turcia. In fata acestei situatii, presedintele…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat sambata, intr-un editorial publicat in „New York Times“, ca parteneriatul tarii sale cu Statele Unite este in pericol, avertizand ca Ankara ar putea sa-si caute „noi aliati“ in cazul in care Washingtonul continua sa-i arate „lipsa de respect“.

- Turcia nu va ceda la intimidare si la santaj, a declarat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, cu ocazia unui miting desfasurat la Gumushane, in nodul tarii, la scurt timp dupa ce omologul sau american Donald Trump a anuntat dublarea tarifelor vamale la importurile de otel si de aluminiu din…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari miercuri ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite legate de procesul pastorului american Andrew Brunson si a acuzat Washingtonul de ”mentalitate evanghelista si sionista”, relateaza AFP. ”Ne este imposibil sa acceptam aceasta mentalitate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Statele Unite ca sanctiunile nu vor putea forta Ankara sa ''dea inapoi'' dupa amenintarile lansate de presedintele Donald Trump care a cerut eliberarea unui pastor american, relateaza duminica AFP. "Nu puteti forta Turcia sa renunte…

- Turcia ar putea solicita un arbitraj international daca Statele Unite blocheaza vanzarea de avioane de lupta F-35 pentru fortele aeriene turce, a afirmat presedintele. Erdogan a sustinut ca nu va ceda amenintarilor presedintelui SUA, Donald Trump, cu sanctiuni impotriva Turciei in cazul in care autoritatile…