In cadrul unei proceduri angajate in iulie, Iranul face apel la cei 15 judecatori permanenti ai CIJ, principalul organism judiciar al ONU, sa opreasca reimpunerea sanctiunilor americane anuntate de catre presedintele american, Donald Trump, in urma cu trei saptamani.

In mai, Trump a anuntat retragerea SUA din acordul international privind programul nuclear iranian, semnat de catre Teheran si marile puteri ale lunii in 2015. Iranul s-a angajat atunci sa nu incerce sa se doteze cu arma atomica.

Aceasta retragere marcheaza reintroducerea sanctiunilor americane severe fata de Republica…