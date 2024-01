Rusia a depasit Arabia Saudita, devenind cel mai important furnizor de titei al Chinei in 2023, in conditiile in care cel mai mare importator de titei din lume a sfidat sanctiunile occidentale, pentru a cumpara cantitati mari de petrol la pret redus destinate fabricilor sale de procesare, transmite Reuters. Rusia a livrat anul trecut o cantitate record de 107,02 milioane de tone de titei catre China, echivalentul a 2,14 milioane de barili pe zi (bpd), arata datele vamale chineze, cu mult mai mult decat alti mari exportatori de petrol, cum ar fi Arabia Saudita si Irakul. Importurile din Arabia…