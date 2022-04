Samsung lansează un program „Self Repair” pentru dispozitivele Galaxy Samsung anunta un program de reparatii pentru clientii produselor Galaxy. Compania va vinde piese, instrumente si tutoriale pentru repararea produselor sau inlocuirea anumitor piese. Programul, derulat impreuna cu iFixit, vizeaza, pentru inceput, doar trei dintre produsele din seriile Galaxy. Este vorba de telefoanele Galaxy S20 si Galaxy S21, precum si de tableta Galaxy Tab S7 Plus. Compania coreeana promite, insa, includerea, pe viitor, in program a mai multor produse. Cel mai probabil, in acest program vor fi adaugate doar produsele recente si cele ce vor fi lansate de acum inainte. Pe langa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

