- Sambata, 21 Octombrie 2023, va avea loc Concertul Aniversar – Un an de activitate AIBD la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, incepand cu ora 18.00. Alba Iulia Brass and Drums este un proiect implementat de Asociația „Artele Cetații”, susținut de Primaria Alba Iulia, prin programul Bugetarii…

- Primaria Alba Iulia organizeaza, in perioada 7-8 octombrie 2023, TARGUL TOAMNEI, un eveniment care vine in sprijinul producatorilor din zona și ii invita sa iși expuna produsele, in mod gratuit. Inceputul lunii octombrie aduce miros și gust de toamna romaneasca in Cetatea Alba Carolina. Din dorința…

- Promovarea geoturismului, un nou segment de nișa in oferta turistica a Buzaului Cu ocazia Zilei Internaționale a Geodiversitații, Consiliul Județean Buzau, prin Centrul Județean de Cultura și Arta Buzau și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Ținutul Buzaului”, organizeaza in perioada 6 – 13 octombrie…

- Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in perioada 4 6 octombrie 2023Miercuri, 4 octombrie, de la ora 19.30, va participa la conferinta "Calea vindecarii", sustinuta de catre prof. dr. Dumitru Constantin Dulcan. Evenimentul caritabil este organizat de catre parohia "Sfanta Mare Mucenita Ecaterina"…

- Luni, 2 octombrie 2023, Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Irineu a participat la ceremoniile de deschidere a anului universitar 2023-2024, organizate in cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Incepand cu ora 11.00, la Casa de Cultura a Studenților, Ierarhul Alba Iuliei a luat parte…

- Casa de Cultura a Sindicatelor „Constantin Tanase” din Vaslui va invita vineri, 22 septembrie si sambata, 23 septembrie la cea de-a 52-a editie a Festivalului – concurs international de muzica usoara „CONSTELATIA NECUNOSCUTA”. Radio Iasi transmite video live pe radioiasi.ro si pe pagina de facebook…

- Alba Iulia City Race 2023, ediția a VIII-a,va avea loc anul acesta in 30 septembrie 2023. Concursul ce te poarta pe dealul Mamut, prin impresionanta cetate Alba Carolina, prin ”Cealalta Capitala”, prin orașul Alba Iulia are cinci curse, dintre care una pentru copii. Clubul Sportiv Municipal Alba Iulia,…