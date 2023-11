Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al Patrimoniului, Amichai Eliyahu, a susținut duminica in cadrul unui interviu ca una dintre opțiunile Israelului in razboiul impotriva gruparii Hamas este lansarea unei bombe nucleare asupra Fașiei Gaza.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta, joi seara, ”mai multe vesti bune”, constand in investitii, transmiterea catre Comisia Europeana a primei versiuni a noului Plan National Integrat in domeniul energie, dar si prima reuniune a Comandamentului de iarna, potrivit news.ro.”Mai multe vesti…

- Va prezentam trei concerte inedite care vor incanta inimile iubitorilor de muzica intr-o calatorie Sonora de neuitat. Primul concert va avea loc pe data de 30 octombrie 2023, sub titlul „George Enescu și Muzica Lumii.” Debutul promite sa fie unul exploziv, marcand inceputul unei serii de trei concerte…

- Lansarea proiectului comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Suport pentru reforma justiției in Republica Moldova’’ Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a participat astazi la lansarea proiectului comun al Uniunii Europene (UE) și al Consiliului Europei (CoE) „Suport pentru reforma…

- De ceva vreme, postamentul Ceasului din centrul Campinei, chiar din piațeta numita neoficial, de localnici, ”De la ceas”, arata jalnic - placi desprinse sau ciobite, cazute, cu vedere la betonul din spatele lor. O imagine deplorabila pentru Campina.

- Ceea ce era de așteptat, iata ca s-a intamplat. Fostul primar al municipiului Campina, Horia Tiseanu, scapa de procesul penal. Tribunalul Prahova a dispus incetarea procesului pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența și abuz in serviciu ca urmare a intervenției prescripției raspunderii…

- Raluca Turcan, ministrul Culturii, a anuntat ca a semnat documentatia pentru consolidarea si restaurarea Conacului Varnav-Liteanu din judetul Suceava, potrivit news.ro.„Am semnat de curand documentatia pentru licitarea fazei D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie) a proiectarii…

- Asociația Together Romania, cu sediul in Campina, este beneficiara proiectului de acreditare din domeniul tineretului Erasmus+, Proiecte de mobilitate, aprobat de Agenția Naționala pentru Proiecte Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale, cu numarul 2023-1-RO01-KA151-YOU-000134997.…