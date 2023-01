Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei mai apropiati asociati ai fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, au pledat vinovați de frauda si au fost de acord sa coopereze cu autoritatile americane care investigheaza prabusirea bursei de cryptomonede, a declarat miercuri un procuror federal din Manhattan, potrivit Financial Times.…

- Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a parasit miercuri Bahamas cu un zbor cu destinatia SUA, unde se va confrunta cu acuzatii de frauda, in timp ce procurorii federali au anuntat ca doi dintre fostii sai asociati au pledat vinovati pentru acuzatii similare, iar acum coopereaza cu guvernul, informeaza…

- Bankman-Fried a vazut un document care prezinta acuzatiile impotriva lui, dar nu a citit inca rechizitoriul depus saptamana trecuta la tribunalul federal din Manhattan, care il acuza ca a furat miliarde de dolari din depozite ale clientilor pentru a acoperi pierderile la fondul sau criptografic, Alameda…

- Comitetul National Democrat a declarat ca aloca 815.000 de dolari, fonduri primite de la Bankman-Fried, in lumina ”potentialelor incalcari ale finantarii campaniei” facute de miliardar. Comitetul Senatorial de Campanie Democrat a declarat ca va pune deoparte 103.000 de dolari, iar Comitetul de Campanie…

- Sam Bankman-Fried, fondatorul si fostul director general al platformei de tranzactionare FTX, al carei faliment a zguduit piata crypto, a fost arestat in Bahamas, la cererea autoritatilor americane, cu 24 de ore inainte ca tanarul sa fie audiat de o comisie a Congresului SUA, relateaza „The Guardian”,…

- Misterul continua sa invaluie miliardele disparute de la bursa de criptomonede falimentara FTX, dupa ce fondatorul sau cazut in dizgratie, Sam Bankman-Fried, a negat ca a incercat sa comita o frauda, recunoscand in acelasi timp ca a comis erori grave de management. In prima sa aparitie publica majora…

- Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat in secret 10 miliarde de dolari din fonduri ale clientilor de la FTX catre compania de tranzactionare a lui Bankman-Fried, Alameda Research, au declarat sursele. O parte din acest total a disparut de atunci, au spus sursele. O sursa a estimat suma lipsa…

- Directorul executiv al FTX a pierdut aproximativ 14,6 miliarde de dolari - aproape 94- din averea sa totala - potrivit Bloomberg Billionaire Index. Directorul general al FTX, Sam Bankman-Fried, a disparut din Bloomberg Billionaires Index, dupa ce averea sa personala estimata s-a prabusit cu aproape…