Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica DNSC avertizeaza, marti, asupra unei tentative de frauda prin folosirea imaginii McDonald 39;s Romania. Oferta transmisa de atacatori promoveaza produse la pret redus si solicita completarea datelor cardului bancar. Avertismentul DNSC Tentativa de frauda…

- Tentativa de frauda in numele McDonald's Romania - Avertismentul DNSC / FotoDirectoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza, marti, asupra unei tentative de frauda prin folosirea imaginii McDonald's Romania. Oferta transmisa de atacatori promoveaza produse la pret redus si solicita…

- ”Tentativa de frauda prin folosirea imaginii McDonald's Romania! Echipa DNSC va recomanda sa fiti atenti la campaniile promotionale false si sa verificati intotdeauna ca sunteti pe un canal de comunicare oficial al companiei, inainte de a face click sau a furniza date cu caracter sensibil”, avertizeaza,…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda de tip phishing prin folosirea identitatii vizuale a companiei eMAG, potrivit Agerpres. „In ultimele zile, DNSC a primit informatii legate de o tentativa de frauda propagata prin sms prin transmiterea…

- Nou avertisment al specialiștilor in securitate cibernetica de la DNSC: atenție la mesajele de tip „Ați caștigat!”, venite din partea unui comerciant online. Directoratul Național de Securitate Cibernetica spune ca hoții trimit un mesaj de felicitare prin care suntem informați ca am caștigat un premiu,…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda de tip phishing prin folosirea identitatii vizuale a companiei eMAG. "In ultimele zile, DNSC a primit informatii legate de o tentativa de frauda propagata prin sms prin transmiterea catre…

- Romania a continuat comerțul cu Rusia, dar intr-un ritm mult scazut comparativ cu 2022. Daca in primul an de la declanșarea razboiului de catre Rusia in Ucraina importam de 3,88 miliarde euro, in 2023 s-a redus la aproape 301,7 milioane euro, conform datelor transmise de Institutul Național de Statistica…

- Pentru ca ne aflam in perioada sarbatorilor de iarna, aceste zile vin la pachet și cu evenimente caritabile și campanii cu ocazia Craciunului, dar si multe tentative de frauda. A aparut o noua tentativa de frauda in țara noastra, Se cer bani pentru "cazuri sociale". Iata la ce trebuie sa fii atent cand…