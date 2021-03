Salvamontiştii din Braşov îi avertizează pe turiști: Înzăpezirea artificială a pârtiilor poate duce la accidentări grave Salvamontistii din Poiana Brasov anunta ca se lucreaza la acoperirea partiilor din statiune cu un strat nou de zapada artificiala si le recomanda celor care practica sporturi de iarna „sa schieze cu atentie sporita si viteza redusa” pentru a preveni eventuale accidentari. Potrivit salvatorilor montani, de la inceputul sezonului de schi 471 de persoane s-au accidentat, ratacit sau au fost evacuate de pe munte in zona statiunii Poiana Brasov. „Se incearca profitarea la maxim de aceste temperaturi, pentru completarea stratului de zapada, in locurile in care acesta este subtiat. In zona de actiune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Poiana Brasov anunta ca se lucreaza la acoperirea partiilor din statiune cu un strat nou de zapada artificiala, acolo unde vechiul strat s-a subtiat si le recomanda celor care practica sporturi de iarna „sa schieze cu atentie sporita si viteza redusa li sa nu bruscheze schiurile,…

- Un schior in varsta de doar 36 de ani a fost gasit, marți, in stop cardio-respirator, pe partia Drumul Rosu din Poiana Brasov. Barbatul suferise o criza de epilepsie pe partie. „In jurul orei 11, Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost anunțat, cu privire la un turist, care a suferit o criza…

- Salvamontistii argeseni anunta ca in Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metru altitudine, se mentine riscul de producere a unor avalanse, acesta fiind cotat cu 4 pe o scara de la 1 la 5. Zapada se poate disloca si la altitudini mai mici, avertizeaza salvatorii montani, care adreseaza turistilor un indemn…

- Partiile din județul Cluj sunt deschise, a nins puțin, dar sunt și care fac zapada artificiala pentru condiții cat mai bune.Starea partiilor din Cluj - BuscatLa Buscat este zapada, iar administratorii partiilor spun ca a ”mai nins și am mai facut zapada artificiala. Se anunța vant pentru weekend,…

- Un turist cu probleme locomotorii a ajuns in Straja. Pentru acesta doar simplul fapt de a privi schiorii și de a se afla la munte, la zapada și aer curat a reprezentat un pas greu de parcurs. Salvamontiștii din Straja au vrut sa ii indeplineasca dorința barbatului de a admira priveliștea…

- Un barbat beat i-a pus pe drumuri pe salvamontiști din Sinaia. Salvatorii au fost anunțați ca o persoana se simte rau pe o partie din zona. Dupa numeroase cautari, salvamontiștii au gasit victima dormind intr-un morman de zapada, potrivit Mediafax. Salvamontiștii din Sinaia au povestit pe…

- Salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit, in weekend, in 10 cazuri de turisti accidentati pe partiile de schi si de sanius din statiune, astfel ca, de la inceputul sezonului de schi, in 1 ianuarie, salvatorii montani au intervenit in 42 de cazuri care au vizat 43 de persoane. In trei dintre cele…

- Salvamontistii din Prahova lanseaza un avertisment prin care atrag atentia ca exista risc mare de avalanșa in Muntii Bucegi, Baiului si Ciucas. Riscul de avanlanșa de grad 4 este valabil la altitudini de peste 1.800 de metri. „Oricat de pregatiti ati fi sau de ce echipamente performante dispuneti, va…