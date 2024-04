Fost primar din Botoșani, arestat înaintea campanie electorale. Acuzațiile sunt rușinoase, dar grave Fostul primar al comunei botoșanene Viișoara, Dinu Moroșanu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Politicianul care dorea sa candideze la alegerile din 9 iunie este acuzat de viol. Un fost primar botoșanean a fost arestat chiar inainte de startul campanie electorale. Dinu Moroșanu se pregatea de alegerile locale din data de 9 iunie, cand viza din nou funcția de primar al localitații Viișoara. Fost primar din Botoșani, arestat pentru viol Procurorii i-au dat insa planurile peste cap, dupa ce au primit o plangere la adresa lui. Mai exact, fostul edil este acuzat de viol de o fata de numai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

