- Aproximativ 100 de artefacte din regiunea Olteniei, aflate in patrimoniul cultural al lumii, au fost aduse la Muzeul Satului Valcean de la Bujoreni pentru a fi popularizate in cadrul unei expozitii vernisate marti si care este dedicata obiectivelor UNESCO. Potrivit organizatorilor, vizitatorii vor avea…

- Robotii cu ultaviolete folositi pentru dezinfectie incep sa devina o realitate si in spitalele de la noi din tara, in contextul in care infectiile intraspitalicesti sunt o reala problema. Daca Fagarasul a fost pionier in judetul Brasov in testarea unor astfel de echipamente moderne, acum si Spitalul…

- O expozitie cu obiecte personale ale Reginei Maria de la castelul Bran, a fost deschisa vineri, la Muzeul Judetean "Aurelian Sacerdoteanu", in semn de omagiu adus suveranei care a ramas in constiinta poporului roman drept "Regina Neamului Romanesc". Expozitia este organizata in colaborarea…

- Costumul purtat de Alec Guinness in "Star Wars" si o piesa de vestimentatie haute couture creata de John Galiano pentru Christian Dior se afla printre exponatele care vor putea fi vazute din 29 februarie, in prima expozitie majora dedicata kimonoului, la Victoria and Albert Museum din Londra.

- Liv Tyler, logodita cu David Gardner de peste patru ani, spune ca nu se grabește sa se casatoreasca pentru ca ii place statutul de femeie logodita și nu ține sa devina soție. "Imi place sa fiu logodita, dar chiar nu am dorinta de a ma casatori. Intotdeauna am simtit ca mariajul ar trebui sa fie mai…

- Iulia Vantur a marturisit ca deși nu-și dorește atat de mult sa se casatoreasca, nu același lucru il poate spune despre venirea pe lume a unui copil. "Acum chiar m-am intors de la Londra, unde am filmat pentru un film de acțiune. Am filmat cu o echipa de profesioniști de la Hollywood și mi-a…

- DJ Wanda s-a casatorit in Londra. A devenit Wanda Katavich! Indragita vedeta si sotul ei, Karl, au spus Da in fata ofiterului Starii Civile si a celor peste 40 de invitati, devenind astfel Wanda Katavich. Vedeta a avut o aparitie spectaculoasa. Rochia de mireasa, creata de designerul sud-african David…