- Andreea Ibacka și Cabral sunt casatoriți din 2011 și au impreuna doi copii, pe Namiko și Tiago. Cei doi formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz. La cateva zile dupa botezul baiețelului lor, actrița a postat un mesaj pe contul de socializare, pentru soțul ei. „Soțul și cu mine nu prea…

- La 76 de ani, Joan MacDonald se bucura de o popularitate de care nu a avut parte nici la 30. Bunicuța face senzație pe Instagram cu trupul sau fit iși iși incanta fanii cu poze indraznețe, dar de bun gust.

- Britney Spears este insarcinata cu al treilea copil. Artista internaționala, in varsta de 40 de ani, a anunțat pe Instagram ca va deveni din nou mama.Va fi primul copil al cuplului Britney Spears - Sam Asghari. Artista mai are doi copii Sean Preston, in varsta 16, și Jayden James, in varsat de 15 ani.…

- Actrita Jada Pinkett Smith a postat un mesaj pe Instagram, la doua zile de la incidentul de la gala premiilor Oscar. Aceasta a vorbit despre „vindecare”, fiind prima reactie a sotiei lui Will Smith.

- A fost sarbatoare mare in familia Andreei Esca. Prezentatoarea Știrilor Pro TV l-a aniversat pe Alexandre Eram, soțul ei, care a implinit 52 de ani. Petrecerea nu a avut loc insa in Romania, ci in Franța. Ziua de 27 martie e una speciala pentru ei, e ziua de naștere a lui Alexandre Eram, dar și a nepotului…

- Cantareata Alla Pugaciova, cea mai mare vedeta a muzicii din Rusia de peste 40 de ani, se afla in Israel cu familia ei, au declarat doua surse pentru publicatia israeliana Haaretz, dupa cum indica un articol aparut pe site-ul acesteia. La inceputul lunii martie, presa rusa a relatat ca artista, in varsta…