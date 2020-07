Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Ordine Publica au organizat la finalul saptamanii trecute o noua actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic. Activitatile, desfasurate in colaborare cu reprezentanti ai Directiei Silvice Maramures, au vizat modul in care operatorii economici…

- In sambata și duminica care tocmai au trecut au fost efectuate mai multe controale la sediile unor societați comerciale și la persoane fizice, in cadrul unor acțiuni organizate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice. Scopul activitaților a fost prevenirea, descoperirea și…

- Politistii Serviciului de Ordine Publica au organizat la finalul saptamanii trecute o noua actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic. Activitatile, desfasurate in colaborare cu reprezentanti ai Directiei Silvice Maramures au vizat modul in care operatorii economici…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a semnat marți ordinul care stabileste masurile ce trebuie luate in salile de pariuri sportive, precum și in cele destinate jocurilor de noroc. La intrarea in locație, clienților le va fi masurata temperatura. Masca este obligatorie pe toata durata vizitei in sala.…

- Miercuri, 10 iunie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica au organizat o actiune cu efective marite pentru identificarea și dispunerea masurilor legale fața de persoanele care comit fapte ilegale in domeniul silvic. Activitațile au vizat modul in care se respecta normele referitoare la exploatarea,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au dispus masura retinerii pe o perioada de 24 de ore fata de un barbat din Salaj cercetat pentru savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu si lipsire de libertate in mod ilegal. In fapt, miercuri 03 iunie, politistii orasului Tauții Magherauș…

- Coronavirusul schimba regulile și in cazinouri și in casele de pariuri sportive. Consilierul guvernamental in domeniu estimeaza redeschiderea industriei jocurilor de noroc pe 15 iunie. Pana atunci, statul roman platește zeci de milioane de euro pe șomajul tehnic incasat de angajați din salile de pacanele.…

- Coronavirusul schimba regulile și in cazinouri și in casele de pariuri sportive. Consilierul guvernamental in domeniu estimeaza redeschiderea industriei jocurilor de noroc pe 15 iunie. Pana atunci, statul roman platește zeci de milioane de euro pe șomajul tehnic incasat de angajați din salile de pacanele,…