Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, cazurile de COVID - 19 pot fi diagnosticate oficial și cu teste rapide.Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica de la Bucuresti, testul antigen trebuie efectuat in cel mult cinci zile de la debutul primelor simptome sau dupa cel mult 7 zile de la contactul cu o

- Sarbatorile de iarna au trecut, dar pentru unii dintre noi kilogramele in plus au ramas, mai ales dupa preparatele delicioase de la care nu am putut sa ne abținem. Daca vreți sa scapați de ele, ei bine, noi va prezentam o varianta pe cat de gustoasa, pe atat de avantajoasa, mai exact, 5 rețele rapide…

- Cand vine vorba de Craciun, printre primele lucruri la care ne gandim sunt bunatatile pe care le vom pune pe masa. Pentru a petrece mai putin timp in bucatarie si mai mult in jurul bradului, va propunem un meniu rapid, dar in acelasi timp aratos si delicios.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca de joi va incepe distribuirea primelor teste rapide antigen in Unitatile de Primiri Urgente si Camerele de Primiri Urgente ale spitalelor. Testele rapide de antigen vor da rezultate in 15 minute si se vor folosi doar la persoanele…

- IEFTINE SI PERFORMANTE LIVRAREA DIRECT DIN GERMANIA REZULTATUL IN 15 MINUTE URMARITI VIDEO CU RADU MORARU CAND SE TESTEAZA SINGUR. CLICK AICI CITITI FOARTE ATENT TOATE INSTRUCTIUNILE DE MAI JOS. IMPORTANT: ULTIMELE COMENZI! Avand in vedere ca nu stim ce se va intampla in anul 2021, ultimele comenzi…

- Gogoșile, ar spune mulți bucatari, sunt cele mai simple deserturi pe care orice gospodina ar putea sa le faca, intr-un timp scurt și fara prea mult deranj și ingrediente! In deosebi, celor care țin post, acest desert este unul printre puținele care se pot servi și este și gustos. Iata cele ma simple…

- Daca te-ai hotarat sa adopți un stil de viața mai sanatos, excluzand preparatele cu ingrediente de origine animala,ți-am pregatit și cateva idei de rețete gustoase și sanatoase de prajituri raw-vegane.

- Octavian Jurma, medic si cercetator, critica faptul ca autoritatile testeaza prea putin, iar din aceasta cauza, spune el, numarul cazurilor de persoane infectate este limitat. In opinia sa, numarul celor care se infecteaza zilnic este cu mult mai mare decat o arata cifrele oficiale.