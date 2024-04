Guvernul planuieste ca salariul minim sa fie calculat altfel pentru angajati, ba chiar individual, in functie de mai multe criterii. PSD a informat, luni, ca va propune un parcurs „predictibil” pentru introducerea salariului minim european in legislatia romaneasca. Vor veni cu o formula folosita anual Salariul minim nu va mai fi stabilit doar printr-o negociere, […] The post Salariul minim va fi calculat altfel, in Romania. Leafa, determinata individual. Ce criterii vor fi luate in seama first appeared on Ziarul National .