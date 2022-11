Ministerul Muncii a postat, in dezbatere publica, proiectul de HG care prevede ca salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata sa fie de 3.000 de lei lunar, incepand de la 1 ianuarie 2023. In prezent, salariul minim brut este de 2.550 lei pentru anul 2022 și de el beneficiaza peste 850.000 de […] The post Salariul minim brut de 3.000 lei, de la 1 ianuarie 2023. Ministerul Muncii a pus proiectul in dezbatere publica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .