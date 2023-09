Sălăjean prins cu lemn furat pe drumurile din Cluj Polițiștii din Huedin au oprit pentru verificari un ansamblu de vehicule, incarcat cu lemn rotund de fag, in localitatea Bucea. S-a constatat ca șoferul salajean de 34 de ani era angajatul unei societați comerciale care activeaza in domeniul silvic. In urma analizei bazei de date, cu ajutorul reprezentanților Ocolului Silvic Huedin, s-a constatat ca șoferul transporta 24.4 metri cubi de lemn, insa in acte era prevazuta o cantitate cu patru metri cubi mai mica, in valoare de 2.000 de lei. Ținand cont ca surplusul de material lemnos nu exista acte,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost reținut de polițiștii din Ilfov dupa ce a facut accident cu o mașina furata. Șoferul a fugit de la locul accidentului pentru ca era beat, drogat și nu avea permis de conducere. Polițiștii ilfoveni au fost alertați luni noaptea, printr-un apel la 112, cu privire la un accident petrecut…

- Un barbat cu permisul reținut din cauza drogurilor, prins din nou la volan drogat. Politistii din Oradea au retinut un sofer in varsta de 50 de ani pe care l-au prins drogat la volan de doua ori in ultimele trei luni, scrie News.ro. Prima data, barbatul, de 50 de ani, a fost depistat drogat la volan…

- In timpul unui control de rutina efectuat de polițiștii din Campia Turzii, a fost depistat un barbat din județul Bacau, conducand cu permisul suspendat in localitatea Luna. La data de 25 iulie a.c., in jurul orei 19:50, polițiștii din municipiul Campia Turzii au oprit pentru un control de rutina un…

- La data de 18 iulie a.c., in jurul orei 11.00, Politia Statiunii Slanic Moldova a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre angajata unui agent economic, cu privire la faptul ca, o persoana necunoscuta i-ar fi sustras de la taraba din localitate, mai multe obiecte ornamentale de gradina. Polițiștii au…

- Un șofer, de 84 de ani, a murit, vineri, dupa ce nu a acordat prioritate unui TIR. Accidentul a avut loc in zona Dej-Triaj, pe DN 17. Potrivit IPJ Cluj, victima, aflata in autoturism, nu ar fi acordat prioritate unui camion. „Politistii au constatat, din primele verificari, ca un barbat, in varsta de…

- "Din primele date de la fata locului a reiesit faptul ca un barbat in varsta de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, din directia Brasov catre Ploiesti, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a parasit partea carosabila, unde a cazut intr-o rapa la…

- Șofer din Cluj prins beat la volan de polițiștii din Aiud: Ce alcoolemie avea Șofer din Cluj prins beat la volan de polițiștii din Aiud: Ce alcoolemie avea La data de 15 iunie 2023, in jurul orei 07.00, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Viișoara, județul Cluj,…

- Un barbat de 80 de ani, din comuna doljeana Bistret, este cercetat pentru comiterea infractiunii de conducere fara permis, dupa ce a fost prins conducand baut de doua ori in aceeasi zi. Politistii doljeni au precizat ca, initial, soferul a refuzat sa traga pe dreapta. A fost prins cu sprijinul luptatorilor…